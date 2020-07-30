Киев, , 16:30 — REGNUM Крупнейший государственный банк Украины «Приватбанк» завершил первое полугодие 2020 года с прибылью 14 млрд грн., сообщила 30 июля пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что нынешний результат на 4,3 млрд грн. меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда прибыль составила 18,3 млрд грн., передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным пресс-службы, по итогам 6 месяцев года «Приватбанком» были сформированы страховые резервы в сумме 8,7 млрд грн. на покрытие возможных рисков вследствие пандемии СOVID-19 и юридических рисков, что, в свою очередь, влияет на показатели прибыли в отчетном периоде.

В сообщении подчеркивается, что активы банка по состоянию на конец первого полугодия 2020 года увеличились на 5% по сравнению с соответствующим периодом 2019 г.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, платежеспособные банки Украины в мае 2020 года (последняя доступная на сегодня статистика) получили 3,756 млрд грн. чистой прибыли, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 г. Вместе с тем за пять месяцев чистая прибыль банков увеличилась на 23,6% к соответствующему показателю годом ранее — до 28,964 млрд грн.