Владикавказ, , 16:08 — REGNUM Власти Северной Осетии планируют до конца 2023 года ликвидировать шесть несанкционированных свалок. В течение трех ближайших лет перестанут существовать свалки в городах Ардон, Дигора и Алагир, а также в селениях Хазнидон и Октябрьское.

Свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

Будет также рекультивирован полигон твердых бытовых отходов в городе Владикавказе. Об этих планах сообщил 29 июля в ходе совещания в правительстве региона исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии РСО-Алания Маирбек Моураов.

По его словам, для Северной Осетии установлены целевые показатели по ликвидации свалок в рамках регионального проекта «Чистая страна». Рекультивация полигона во Владикавказе начнется уже в 2020 году. По остальным свалкам необходимо провести экспертизу и получить проектно-сметную документацию. На эти цели необходимо направить из регионального бюджета в 2021 году свыше 31 млн рублей.