Москва, , 16:02 — REGNUM Нефть сегодня, 30 июля, опять не в цене. Так, цена барреля смеси Brent к вечеру падает на 1,2%, снова опустившись ниже $44, а цена WTI снижается на 1,5%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нефть дешевеет, вероятно, на опасениях ослабления мирового спроса, так как накануне в ФРС США заявили, что американская экономика будет восстанавливаться очень медленно.

Вышедшие 29 июля данные о неожиданно сильном падении коммерческих запасов в США (на 10,61 млн баррелей) оказались очень быстро отыгранными.

Пока котировки Brent, видимо, чувствуют себя хорошо в коридоре $43−44,5 за баррель и не спешат из него выходить. На сегодня ожидается цена Brent в диапазоне $43−44 за баррель», — предполагает эксперт.

Читайте также: Движение нефти сковывает боязнь коронавируса