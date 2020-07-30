Москва, , 16:00 — REGNUM Российский рубль 30 июля обновил трехмесячные минимумы в парах с иностранными валютами. Этому не стоит удивляться, тут нет ничего необычного, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рубль в данном случае является идеальным механизмом для сглаживания проблем с дефицитом бюджета. С большой долей вероятности, ЦБ просто передвинул цели по курсам туда, где они должны находиться с учетом конъюнктуры и ожиданий. Это значит, что доллар стремится к диапазон 73−75 руб.

Сегодня «американец» торгуется по 73,76 руб., евро стоит 86,62 руб. Все выглядит очень даже логично и закономерно.

Сырьевая динамика сейчас отошла на второй план, хотя стоит признать, что тут не происходит чего-то примечательного. Баррель нефти Brent торгуется по $43,14, но все еще удерживается в границах целевого диапазона $43−44.

Что будет дальше с валютами? Скорее всего, еще пара дней роста ‑ и рынок перейдет к консолидации на достигнутых уровнях. Пока же доллар стремится к закреплению над 73,95 руб., евро может подняться к 86,85 руб.», — считает эксперт.

Читайте также: Курс доллара превысил 73 рубля, евро — 86 рублей

Читайте развитие сюжета: Экономист объяснил причины снижения курса рубля