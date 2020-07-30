Нур-Султан, , 15:59 — REGNUM Правительство Казахстана выплатит нуждающимся гражданам в августа 21 250 тенге ($50,7). Об этом 30 июля заявил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на брифинге.

По его словам, выплаты в августе составят половину от привычных пособий в 42 500 тенге ($101,3), так как карантин в Казахстане продлится лишь до 16 августа. Тугжанов уточнил, выплаты поступят по прямому поручению главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Казахстана выплачивают гражданам республики, потерявшим доход из-за карантина, по 42 500 тенге. Исключение составлял лишь июнь, так как в этом месяце многие ограничительные меры были сняты.

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