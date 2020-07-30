Ижевск, , 15:49 — REGNUM Разработка проекта стелы, посвященной присвоению Ижевску почётного звания «Город трудовой доблести», обойдется городу в 1,5 — 2 млн рублей. Об этом заявил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

По словам мэра, композиция будет установлена у монумента «Дружбы народов», но уже в следующем году.

«Не позже конца сентября мы должны с вами увидеть визуализацию эскизного проекта. Следующий шаг — разработка проектной рабочей документации. Мы говорили, что уйдем на следующий год по открытию самого монумента», — цитирует главу городу «Коммерсантъ-Ижевск».

Он пояснил, что зимний период — не лучшее время для строительства, чтобы работы были выполнены наиболее качественно, лучше их проводить в теплое время года. До установки самой стелы на месте ее появления будет установлен памятный знак.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городам России, в их число вошел Ижевск. Согласно документу, в Ижевске будет установлена стела с текстом указа и гербом города.

В годы Великой Отечественной войны в Ижевске было произведено более 11 млн винтовок и карабинов, около 1 млн пистолетов и револьверов, 1,5 млн ствольных заготовок для других оружейных заводов страны, более 240 тыс. противотанковых ружей Симонова и более 170 тыс. противотанковых ружей Дегтярева, около 15 тыс. авиационных пушек, более 130 тыс. авиационных пулеметов и более 80 тыс. станковых пулеметов, 100 противотанковых авиадесантных пушек.

За присвоение городу почётного звания проголосовали 547 тыс. жителей Ижевска.

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