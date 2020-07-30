Киев, , 15:49 — REGNUM Национальное агентство Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передало госкомпании «Укртрансгаз» акции предприятия «Газтранзит», которые ранее принадлежали Газпрому. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе АРМА.

«Благодаря слаженным действиям АРМА, НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины — ИА REGNUM) и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры — ИА REGNUM) арестованные акции переданы выбранному по результатам конкурсного отбора управляющему АО «Укртрансгаз», которое получило право управлять арестованными акциями», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что отныне все поступления, полученные от акций «Газтранзита» будут направляться в государственный бюджет Украины.

Напомним, компания «Газтранзит» до 2017 года принадлежала Газпрому, «Нафтогазу» и турецкому «Турусгазу». В 2017 году 40,22% акций компании были арестованы украинским судом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Нафтогазе» сообщили о рекордных объёмах газа, сосредоточенных в украинских газохранилищах. Согласно прогнозу, максимальный уровень активного объёма газа в украинских хранилищах на 20% превысит прошлогодний показатель.

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