Киев, 30 июля 2020, 15:49 — REGNUM Национальное агентство Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передало госкомпании «Укртрансгаз» акции предприятия «Газтранзит», которые ранее принадлежали Газпрому. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе АРМА.
В пресс-службе добавили, что отныне все поступления, полученные от акций «Газтранзита» будут направляться в государственный бюджет Украины.
Напомним, компания «Газтранзит» до 2017 года принадлежала Газпрому, «Нафтогазу» и турецкому «Турусгазу». В 2017 году 40,22% акций компании были арестованы украинским судом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Нафтогазе» сообщили о рекордных объёмах газа, сосредоточенных в украинских газохранилищах. Согласно прогнозу, максимальный уровень активного объёма газа в украинских хранилищах на 20% превысит прошлогодний показатель.
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