Ташкент, , 15:38 — REGNUM Кредитным организациям в Узбекистане запретили в одностороннем порядке вносить изменения в кредитные договоры, повышающие финансовые обязательства. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.

Минимальные требования к микрокредитным организациям и ломбардам вступят в силу с 1 октября 2020 года. Кроме указанного требования финансовые организации обязаны размещать информацию об услугах на стендах и на своих сайтах.

Условия финансовых услуг должны раскрываться до подписания договора. Кроме того, кредитные организации не вправе ограничивать способы оплаты полученных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня правление Центрального банка Узбекистана сохранило основную ставку на уровне 15% годовых.

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