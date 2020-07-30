Москва, , 15:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп опять пытается напугать Германию «злыми и страшными русскими». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал слова Трампа, который возмутился тем, что США должны защищать Германию от России, хотя ФРГ покупает российские энергоресурсы.

«Германия нуждается в защите разве что от США, — сказал Вассерман. — Еще когда НАТО только-только формировалось, кто-то из создателей этого договора открытым текстом сказал, что его цель — держать США в Европе, СССР — вне Европы, а Германию — под Европой. Слава богу, англосаксы достаточно часто действуют по принципу, что у трезвого на уме, то у англосакса на языке, и то, что сейчас Трамп уже начинает процесс вывода американских войск из Германии, это он таким образом пытается пригрозить тем немцам, которые все еще считают, что солнце всходит на Западе, что он оставит их один на один с теми страшными злыми русскими, чей портрет рисуют очень многие авторы».

И это, как пояснил Вассерман, чисто психологическое давление.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп признался, что не видит оснований для защиты Германии от России.

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