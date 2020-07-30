Москва, , 15:33 — REGNUM Nissan Leaf пользовался наибольшим спросом в России в первом полугодие 2020 года. Об этом говорится в исследование «Авито Авто», которое было составлено на основании статистики запросов контактов продавцов электромобилей в сервисе.

На данный момент средняя цена на Nissan Leaf в России составляет 638 500 рублей. Второе место занимает седан Tesla Model S.

Далее следуют еще две модели американской компании — седан Tesla Model 3 и кроссовер Tesla Model X. А замыкает топ-5 самых популярных электрокаров микровэн Mitsubishi Minicab.

Большим спросом электрокары стали пользоваться за последние полгода в Ульяновске. Стоит отметить, что в этом городе весной появилась шестая станция для зарядки электрических автомобилей.

Спрос на электрокары также вырос в Нижнем Новгороде (+312%), Екатеринбурге (+226%), Санкт-Петербурге (+154%) и Челябинске (+152%).

Ранее в британской компании Direct Line Group провели исследования, которые показали, что электромобили гораздо дешевле обходятся в эксплуатации, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

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