Махачкала, , 16:09 — REGNUM Республика Дагестан нуждается в экосистеме, позволяющей развиваться предпринимательству и технологичным производствам. Об этом заявил генеральный директор Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК) Андрей Харин по итогам недельной рабочей поездки в регион.

Глава КРСК осмотрел в Дагестане производственные площадки ряда предприятий и познакомился с промышленным потенциалом нескольких индустриальных парков, в также встретился с представителями бизнес-сообщества.

«Инвестиционный потенциал Республики Дагестан достаточно высок, теперь необходимо создать экосистему для развития предпринимательской среды и технологичных производств», — цитирует Харина пресс-служба КРСК.

Напомним, АО «Корпорация развития Северного Кавказа» было создано в 2010 году для привлечения инвестиций в Северо-Кавказский федеральный округ, содействия в улучшении инвестиционного климата в субъектах округа и укреплении позитивного имиджа Северного Кавказа. Весь пакет акций корпорации является федеральной собственностью.