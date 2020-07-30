Москва, , 14:58 — REGNUM Несмотря на то, что власти России сейчас принимает активные меры по поддержке потребительского спроса и уровня жизни населения, маловероятно, что предложение профсоюзов об увеличении пособия по безработице в таком виде сейчас пройдёт, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов, комментируя предложение ФНПР.

«Во-первых, в условиях общей неопределенности ситуации в мировой экономике, роста безработицы и падения доходов бюджета существенно наращивать обязательства государства и пускать на это его резервы довольно рискованно.

К тому же, речь в предложении идет не о временной мере, а об изменении правил игры на длительный срок.

Во-вторых, повышение пособий по безработице автоматически приведет к повышению уровня зарплат на рынке, что автоматически нанесет удар по бизнесу, которому сейчас и без того непросто.

То есть рост потребительского спроса, достигнутый за счет этой меры, будет нивелирован ростом расходов на фонд заработной платы (и социальные отчисления, которые к нему привязаны).

Вероятно, предпочтение будет отдано неким временным мерам, вроде разовых выплат, которые, в зависимости от дальнейшего развития ситуации, могут быть впоследствии продлены или полностью свёрнуты», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало, Минтруда РФ готово изучить предложение Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) об увеличении пособий по безработице.

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