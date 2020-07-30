Москва, 30 июля 2020, 14:56 — REGNUM России выгодно уходить от доллара, но у такого развития событий есть и негативная сторона, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 30 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о снижении роли доллара в торговых отношениях России и Китая.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Бузгалин объяснил, что американская экономика находится в более турбулентном состоянии, нежели китайская.
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