Санкт-Петербург, , 14:50 — REGNUM Рост стоимости мобильных тарифов с безлимитным интернетом не связан напрямую с возросшей во время эпидемии нагрузкой на сети со стороны пользователей этих тарифов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 30 июля, генеральный директор агентства РусТелеком Юрий Брюквин.

Ранее эксперты Content Review сообщили, что за первое полугодие 2020 года стоимость безлимитных тарифов в России выросла в среднем на 47% до 888 рублей. Аналитики связывают это в первую очередь с тем, что с ростом числа пользователей безлимитных тарифов (особенно в период эпидемии) значительно выросла нагрузка на сети.

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« Судя по росту трафика в проводных сетях, большая часть тех, кто в период самоизоляции перешли на «удаленку», работали все-таки с использованием проводного интернета. Мобильный безлимит для работы используется в ситуациях, когда у человека нет дома проводного интернета или если он находится на даче, то есть это в любом случае временная мера.