Москва, 30 июля 2020, 14:48 — REGNUM Американская экономика находится в более турбулентном состоянии, нежели китайская, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 30 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о сокращении доли доллара в торговых отношениях России и Китая.
В том числе и внешнеторговых, как подчеркнул Бузгалин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор Investing.com Анастасия Кошелева заявила, что у евро и юаня есть серьезные шансы заменить доллар и стать доминирующими расчетными единицами.
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