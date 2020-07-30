Москва, , 14:48 — REGNUM Американская экономика находится в более турбулентном состоянии, нежели китайская, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 30 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о сокращении доли доллара в торговых отношениях России и Китая.

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«Один из ключевых факторов — Китай по всему миру продвигает юань в качестве альтернативы доллару, — сказал Бузгалин. — Это одна из стратегических линий этой страны. Эту политику они проводят медленно, постепенно, но неуклонно. У них планы на 20−25 лет. Кроме того, экономика США находится в турбулентном состоянии последние полгода. В отличие от экономики Китая, где, несмотря на пандемию, развитие остается более планомерным и с меньшими колебаниями различных параметров».

В том числе и внешнеторговых, как подчеркнул Бузгалин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор Investing.com Анастасия Кошелева заявила, что у евро и юаня есть серьезные шансы заменить доллар и стать доминирующими расчетными единицами.

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