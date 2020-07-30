Москва, , 14:49 — REGNUM По итогам первых пяти месяцев 2020 года самым доходным автомобилем в В-сегменте стала модель Kia Rio. Об этом 30 июля сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Общая выручка с продаж моделей Kia Rio в январе — мае текущего года составила 27,6 млрд рублей. Такую сумму компания получила с реализации 29 570 автомобилей.

Второе место по объёму выручки с продаж в В-сегменте занял Hyundai Solaris. За отчётный период его приобрели 15 504 автолюбителя на общую сумму в 14,5 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает Volkswagen Polo. Это авто разошлось в количестве 16 588 экземпляров. На этой модели немецкая автокомпания в России за месяц заработала 14 млрд рублей.

Четвёртое и пятое места в этом рейтинге занимают соответственно Skoda Rapid (8 206 ед.; 7,3 млрд рублей) и Renault Sandero (8 695 ед.; 6 млрд рублей).

Всего за период с января по май 2020 года в России было продано автомобилей В-сегмента на общую сумму в 75 млрд рублей.

Напомним, Hyundai Creta стала самым доходным легковым автомобилем в России по итогам первых пяти месяцев 2020 года.

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