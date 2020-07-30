Москва, , 14:35 — REGNUM Предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНП) об увеличении пособий по безработице вполне логично, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Хотя в чем-то напоминает своеобразный троллинг властей: мол, раз вы так любите хвастаться высокими средними зарплатами россиян, тогда уже давайте и пособия по безработице подтянем к этим цифрам. Никто за язык не тянул — раз средняя зарплата 51 тыс. рублей, то и пособие должно быть соответствующим. тор

Но если оставить в стороне предположения, что в ФНП шутят, а рассмотреть ситуацию всерьёз, то, действительно, идея не лишена рационального смысла. Декларируя себя социальным государством, да еще и отчитываясь о постоянном росте средних заработных плат, было бы логичным подтянуть уровень пособий по безработице до соответствующих значений. Чтобы потеря работы не приводила к обвальному падению уровня жизни человека, всю жизнь честно трудившегося на благо страны.

Ведь при нынешних пособиях потеря работы грозит неминуемым скатыванием недавно еще квалифицированного специалиста на несколько ступенек вниз по социальной лестнице. В таких условиях не только сложно прокормить семью, но и искать новую работу, соответствующую квалификации, образованию и опыту соискателя, будет крайне затруднительно — лишившись средств к существованию многие готовы соглашаться на всё.

С другой стороны, все предложенные механизмы будут малоэффективны, если кардинально не реформировать работу самих служб занятости. До начала пандемии их основными целевыми показателями были не данные по количеству трудоустроенных, а число состоящих на учете безработных.

При таком подходе поиск работы велся ни шатко, ни валко. А после того, как соискатель отказывался от нескольких (практически всегда непригодных для него) предложений, он с учета снимался. Сейчас же, в разгар проблем на рынке труда, службы занятости попросту не справляются с поиском работы для российских граждан, её потерявших.

По имеющимся сведениям (из первых рук» — от тех, кто состоит на учете и ищет работу), зарегистрированные безработные сейчас просто получают выплаты, но не получают от служб занятости практически никаких реальных предложений о работе.

Понятно, что рынок труда в глубоком кризисе. Но с учетом того, что биржи труда на сегодняшний момент фактически бессильны помочь нуждающимся в поиске работы, увеличение выплат по безработице просто ляжет тяжелой ношей на бюджет государства, помогая, конечно, безработным сохранить приемлемый уровень потребления, но никак не влияя на возможность найти работу, соответствующую призванию, образованию и квалификации», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила поднять минимальные выплаты до уровня прожиточного минимума, максимальные — до средней зарплаты в регионе.

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