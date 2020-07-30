Ульяновск, , 14:34 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса для индивидуальных предпринимателей, которые применяют патентную систему налогообложения, стоимость патента снизят до 1 рубля. В результате местные бюджеты недополучат 8 млн рублей — выпадающие доходы компенсируют из региональной казны, сообщается на сайте Законодательного собрания Ульяновской области.

Народные избранники поддержали изменения, которые вносятся в региональный закон о патентной системе налогообложения. Её применяют в Ульяновской области почти 3,64 тыс. индивидуальных предпринимателей. В новой редакции стоимость патента для ряда видов деятельности будет снижена до 1 рубля. Данное решение принимается для поддержки высокорисковых направлений бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

По официальным данным, в результате сумма недополученных муниципалитетами доходов составит 8 038 720 рублей, в том числе 2 998 184 рублей — за патенты на грузоперевозки, 1674 072 рублей — для парикмахерских и косметических салонов, 1 079 926 рублей — на услуги общественного питания, 1 035 046 рублей — на пассажирские автотранспортные услуги. Также это коснётся патентов, выдаваемых на ремонт и пошив одежды и обуви, экскурсионные услуги, проведение занятий по физической культуре и спорту и другие виды деятельности.

Недополученные муниципальными бюджетами доходы будут компенсированы за счет средств областного бюджета. Закон будет действовать в течение 2020 года.