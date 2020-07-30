Калуга, , 14:52 — REGNUM В Калужской области с начала года 477 жителей старшего поколения приобретают новые профессии, пользующиеся спросом на местном рынке труда. 409 человек в возрасте 50 лет и старше, а также граждане предпенсионного возраста уже завершили обучение. Об этом 30 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

По данным ведомства, обучение осуществляется по профессиям «бухгалтер», «водитель погрузчика», «кассир торгового зала», «менеджер» «секретарь-делопроизводитель», «повар», «парикмахер», «охранник» и ряд других. По программам повышения квалификации пользуются спросом изучение кадрового делопроизводства, основ компьютерных программ, а также программы «ценообразование и сметное дело в строительстве», «управление государственными и муниципальными закупками».

Мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан в регионе реализуется в рамках областного проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области начали переобучать граждан предпенсионного возраста