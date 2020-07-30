Екатеринбург, , 14:27 — REGNUM Оборот организаций общественного питания в Свердловской области уменьшился на 55% по сравнению с прошлогодними показателями. Соответствующие данные представил Свердловскстат.

По данным структуры, в июне 2020 года оборот предприятий составил лишь 45% от показателей за июнь 2019 года. Оборот розничной торговли упал же на 12,6% соответственно.

Однако по сравнению с маем 2020 года наметился рост — показатель вырос на 9,9% в июне.

Как сообщало ИА REGNUM, долгое время предприятиям общественного питания дозволялось работать лишь на вынос или доставку. В июле 2020 года им разрешили открывать летние веранды, сначала в Екатеринбурге, а после и в других муниципалитетах Свердловской области.

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