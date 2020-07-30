Калуга, 30 июля 2020, 14:21 — REGNUM Сегодня, 30 июля, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вместе с представителями Фонда капитального ремонта проверил как продвигаются работы по ремонту дома № 25а по улице Кирова. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в доме запланированы работы по ремонту кровли на сумму порядка 4 миллионов рублей.

Глава самоуправления Калуги проверил ход ремонта дома на улице Кирова
Глава самоуправления Калуги проверил ход ремонта дома на улице Кирова
Пресс-служба Городской думы Калуги

В смету входит замена стропильной системы, утепление, ремонт и замена карнизных плит, а также ремонт вентиляционных каналов. На сегодняшний день работы выполнены на 40%, в график подрядчик укладывается, завершить ремонт планируется к 28 августа. Жители высказали руководителю подрядной организации ряд замечаний: работы ведутся медленно, были случаи затопления квартир.

«Необходимо особое внимание уделить качеству работ, соблюдать установленные сроки и не допускать залития квартир, — подчеркнул глава городского самоуправления. — Лето выдалось дождливым, следует принять все меры для защиты от осадков тех участков дома, где раскрыта кровля».
Глава самоуправления Калуги проверил ход ремонта дома на улице Кирова
Глава самоуправления Калуги проверил ход ремонта дома на улице Кирова
Пресс-служба Городской думы Калуги

В то же время представители Фонда капитального ремонта и управляющей компании работу подрядчика оценивают положительно.

«Отрадно, что подрядная организация, Фонд капитального ремонта и управляющая компания работают в тесном контакте. Через неделю мы вернёмся на объект и проверим, как продвигается ремонт и укладывается ли в график подрядчик», — подвёл итог Александр Иванов.

Также глава городского самоуправления осмотрел двор дома № 68 по улице Кирова. Во дворе «Калугатеплосеть» проводит замену коммуникаций, ремонтные работы доставляют немало неудобств жителям.

«Калугатеплосеть интенсивно готовится к зимнему отопительному сезону, ведётся замена изношенных коммуникаций, — отметил Александр Иванов. — Жителей беспокоит то, что разрытия проводятся на благоустроенных дворовых территориях, в том числе благоустроенных силами самих жителей, как во дворе дома №68. Вызывают недовольство и слишком медленные темпы работ, дворы остаются перекопанными недели, а то и месяцы. Перед городскими службами стоит задача как можно быстрее устранить разрытия и выполнить все работы качественно. Калужские дворы вновь должны выглядеть красивыми и благоустроенными».