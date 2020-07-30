Москва, , 14:13 — REGNUM Турецкое направление для российских туристов занимает лидирующую позицию уже 25 лет. В этом нет ничего странного, что отложенный спрос на отдых за рубежом наконец-то реализован в резком скачке заявок на отели и авиаперелеты, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя рост цен на туры Турцию.

«Стоить отметить, что через две недели авиасообщение для российских туристов будет восстановлено с двумя курортными центрами Турции. Вряд ли с августа цены на отдых на средиземноморских курортах продолжат рост, да и скачок на 10% тоже неограничен.

Граждане ЕС не спешат на отдых в Турции, курортная инфраструктура по итогам 2020 года вряд ли будет заполнена на 60−70%. Это значит, что с высокой вероятностью, наживаются на российских туристах наши туристические агентства.

Отдыхать за рубежом в этом году я не рекомендую, особенно в развивающихся странах. Лучше пересидеть дома и посетить красивые уголки России.

Но если так тянет в дорогу, то нужно учесть, что вряд ли страховые компании будут покрывать лечение российских туристов от последствий заражения коронавирусом.

Ежедневно при нахождении в стационаре в той же Турции россиянину придется выкладывать около 150 евро и это не включая оказание медицинских услуг», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава АТОР Майя Ломидзе заявила, что «отдых в России обходится процентов на 20 дешевле, чем в Турции».

Читайте также: Глава АТОР сравнила стоимость отдыха в Турции и России