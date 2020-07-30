Киев, , 14:02 — REGNUM Мечта премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля собрать 1 млрд долларов на т.н. «большой приватизации» — это лишь «бред дилетанта», заявил в своем комментарии 30 июля украинский экономист Александр Гончаров.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что правительству Украины нельзя так цинично обманывать людей такого рода заявлениями.

«На Украине… выставляются на продажу фактически убитые заводы и комбинаты с огромными долгами из-за коррупционных «схематозов», без ведущих специалистов и с потерянными рынками сбыта еще советской постройки», — обратил внимание Гончаров.

Он отдельно подчеркнул, что абсолютно все выставляемые на приватизацию объекты — это предприятия, построенные еще во времена СССР.

«И за них Шмыгаль хочет получить от профессиональных иностранных инвесторов 1 млрд. долларов? Ну-ну», — иронически резюмировал экономист.

ИА REGNUM напоминает, что Шмыгаль накануне заявил, что у правительства Украины есть позитивные ожидания от т.н. «большой приватизации», которая в «последующие годы», должна обеспечить около 1 млрд долларов поступлений в госбюджет. Премьер не уточнил, когда конкретно это может быть.

Согласно госбюджету, приватизация в 2020 году должна принести государственному бюджету Украины около 12 млрд грн., однако еще в марте процесс распродажи госпредприятий был официально приостановлен из-за карантина.