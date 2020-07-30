Сеул, , 14:00 — REGNUM В Южной Корее освободили от обязательного домашнего карантина ряд предпринимателей, возвращающихся из Китая, Вьетнама и Камбоджи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Известно, что данное решение было принято с учетом экономической и эпидемиологической ситуации в данных странах.

Кроме того, правительство страны также рассмотрит возможность предоставления временного разрешения на сезонную работу иностранным работникам, которые не могут выехать из страны в связи с приостановкой или ограничением авиасообщения между странами.

Между тем отмечается, что на фоне увеличения инфицированных среди прибывающих иностранцев в стране фиксируют случаи нарушения домашнего карантина. Так, 29 июля местными органами правопорядка были задержаны трое граждан Вьетнама. В результате данного инцидента власти намерены усилить патрулирование объектов временного размещения иностранцев, въезжающих в страну, а также установить больше камер видеонаблюдения.