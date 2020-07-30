Стокгольм, , 13:53 — REGNUM За первые 6 месяцев 2020 года шведское правительство недосчиталось 71,4 миллиарда шведских крон (€6,94 млрд). Об этом 30 июля со ссылкой на данные Государственного экономического управления Швеции сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Результатом негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции в сфере макроэкономики, по данным ведомства, стал переход бюджета Швеции в дефицитное состояние. Так, по сравнению с периодом прошлого года бюджетное сальдо сократилось на 170 миллиардов шведских крон (€16,53 млрд).

Самым провальным месяцем для шведского бюджета стал июнь. Дефицит баланса бюджета только за этот один месяц составил 56,5 миллиарда шведских крон (€5,49 млрд).

«Пандемия коронавируса привела к снижению доходов и расходов государственного бюджета», — сообщается в пресс-релизе Государственного экономического управления Швеции.