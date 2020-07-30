Ижевск, , 13:45 — REGNUM В Удмуртии в августе текущего года начнется строительство 52 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом сообщил на своей странице в одной из социальных сетей глава правительства республики Ярослав Семенов.

Он уточнил, что новые ФАПы будут расположены в 21 районе региона.

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«Объекты уже прошли конкурсные процедуры, подрядчики готовятся приступить к работе», — написал премьер-министр. Он уточнил, что всего до конца текущего года будут открыты 88 новых ФАПов. Все они будут оснащены современным медицинским оборудованием и инвентарем: дефибрилляторы, электрокардиографы, кислородные ингаляторы.

Как сообщало ИА REGNUM, на строительство 88 ФАПов в Удмуртии в рамках национального проекта «Здравоохранение» будет направлено 411 млн рублей. За счет средств республиканского бюджета в 42 пунктах проводился ремонт.

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