Екатеринбург, , 13:40 — REGNUM По итогам первых пяти месяцев 2020 года на авторынке Уральского ФО было реализовано 154 722 экземпляра автомобилей с пробегом, что на 11,5% меньше, чем год назад за аналогичный период. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По количеству проданных на вторичном рынке авто в УФО лидирует марка Lada. За отчетный период местные автолюбители приобрели 40 371 экземпляр таких машин. Это на 15% меньше, чем в прошлом году.

На втором месте в рейтинге самых продаваемых подержанных авто в Уральском ФО разместилась марка Toyota с результатом 11 599 экземпляров — на 10% меньше, чем в прошлом году.

Тройку лидеров в марочном рейтинге замыкают автомобили южнокорейской компании Kia. Их на вторичном авторынке Уральского ФО в отчётный период было продано 9628 экземпляров (-3%).

Также в топ-5 самых популярных марок на вторичном авторынке УФО вошли: Hyundai (8118 ед.; — 3,5%) и Chevrolet (7471 ед.; — 15%).

Напомним, за пять месяцев текущего года самой большой популярностью среди подержанных моделей Lada в России пользовался автомобиль Lada 2114.

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