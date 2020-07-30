Сеул, , 13:37 — REGNUM Не смотря на пандемию коронавируса южнокорейская компания LG Electronics зафиксировала более высокие финансовые показатели, чем ожидалось изначально. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

Согласно предварительным данным, во втором квартале 2020 года объём продаж компании (включая LG Innotek) составил 12,8 трлн вон (~$10,7 млрд), а операционная прибыль — 495,4 млрд вон (~$414,2 млн).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём продаж компании сократился на 17,9%, по сравнению с первым кварталом текущего года — на 12,9%. В свою очередь, операционная прибыль компании сократилась на 24,1% и 54,6% соответственно.

В компании отмечают, что падение показателей связано с временным закрытием некоторых заводов и предприятий розничной торговли, а также со снижением спроса.

Тем не менее, в первом полугодии операционная прибыль компании выросла на 2,1%, до 1,5 трлн вон (~$1,2 млрд).