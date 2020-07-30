Новотроицк, Оренбургская область, , 13:22 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области состоялся запуск содового завода. На строительство предприятия ушло два года, сообщает 30 июля пресс-служба областного правительства.

Губернатор Денис Паслер подчеркнул, что запуск завода решает одну из главных проблем любого моногорода — это создание рабочих мест. Штат предприятия составит более 400 человек (вдвое больше, чем планировалось). Это существенная социально-экономическая поддержка для сотен семей, проживающих в Новотроицке. Сегодня на заводе работает 379 горожан.

«Запуск содового завода — важный этап в развитии не только моногорода, но и всей области. Вместе с правительством региона и инициатором инвестиционного проекта нам удалось закончить строительство с опережением графика», — сказала заместитель гендиректора Фонда развития моногородов Ольга Макаева.

Завод рассчитан на выпуск более чем 100 тысяч тонн кальцинированной соды в год, свыше 150 тысяч тонн сухих строительных смесей и 100 тысяч тонн строительной извести в год. В ноябре 2019 года состоялся запуск печной линии для обжига сырья, а теперь производство начинает выходить на полную проектную мощность.

Стоит отметить, завод является резидентом территории опережающего социально-экономического развития.

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