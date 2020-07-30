Москва, , 13:17 — REGNUM На внутреннем валютном рынке 30 июля продолжает слабеть, причем если против доллара это происходит третий день, то против евро уже седьмой день кряду, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Курс доллара сегодня вырос на 1,1% до 73,40 руб., курс евро — на 0,85% до 86,30 руб. Техническая картина предполагает начало коррекции к пройденным в утренние часы поддержкам к 73,00 и 84,50−85,00 руб. соответственно, что может произойти 31 июля или 3 августа.

Однако характер движения в последние дни говорит о высоких шансах продолжения растущей тенденции в дальнейшем в течение августа с выходом на более высокие уровни.

Прошедшее заседание ФРС и дебаты в Конгрессе США в отношении принятия третьего пакета стимулирующих мер, которые застопорились из-за разногласий между республиканцами и демократами — то, чем сейчас живет весь финансовый мир не имеет серьезного воздействия на диспозицию на внутреннем валютном рынке.

После завершения налогового периода рубль испытывает влияние конвертации полученных зарубежными инвесторами дивидендов в валюту, ухудшение динамики платежного баланса и перспективы расширения санкций.

Предвыборная гонка идет не в пользу нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который накануне изменил свою позицию в отношении спекуляций на тему возможного стимулирования представителями России ликвидации американских военных в Афганистане на менее дружественную к Москве.

Его противник Джо Байден пообещал расширить санкции против России в случае своего избрания. Пока же актуальность этой теме придают недавнее расширение ограничительных мер против участников строительства Северного потока — 2.

На ухудшение прогнозов по рублю указывают итоги аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Ведомству удалось привлечь только 27,8 млрд руб., так как локальных участников не устроил размер предложенной премии, а нерезиденты, вероятно, утратили к ним былой интерес.

Это при том, что у Банка России остается в резерве еще одно понижение ключевой ставки на 25 б. п. до 4,00% годовых в сентябре. Усиление напряженности в отношениях с США с угрозой ввода новых санкций и предпосылки ухудшения настроений на глобальных рынках вследствие противостояния США и Китая и обострения эпидемиологической ситуации с коронавирусом будут сдерживать игроков от покупок рубля в ближайшие дни и недели», — считает эксперт.

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