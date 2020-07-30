Москва, , 13:15 — REGNUM С апреля по июнь 2020 года спрос на электромобили с пробегом в России вырос на 132%. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».

За второй квартал 2020 года жители России разместили вдвое больше объявлений о продаже электрокаров с пробегом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена на подержанные электрокары упала на 3,9% и составила 1 015 100 рублей.

Возможной причиной, повлиявшей на возросший спрос на электрокары в России, стала отмена таможенных пошлин на их импорт из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая начала действовать с 4 мая 2020 года.

Так, электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал стоить в начальной версии дешевле на 300 тыс. дешевле. Цена на него на данный момент составляет от 5 946 000 рублей.

Ранее стало известно, что компания Tesla снизила цену на свои электрокары на 6% для повышения спроса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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