Москва, , 13:03 — REGNUM Правительство РФ едва ли благосклонно отнесется к инициативе ФНПР о повышении пособия по безработице до прожиточного минимума. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил вице-президент Конфедерации труда России, депутат Государственной думы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Что у нас было этой весной? Этой весной и руководство страны сказало, что пособие должно быть на отметке, соответствующей прожиточному минимуму. Правда, это решение ограничено по времени — только до сентября. Между тем пособие по безработице — это вопрос уменьшения преступности. В странах ОЭСР, куда мы типа тоже относимся, на пособия тратится порядка 1% ВПП. В РФ тратит 0,1% ВВП. В этих условиях становится понятно, что тема повышения пособия абсолютно правильная, — сказал Шеин. — Ситуация с безработицей обостряется как из-за продолжения мировой депрессии, вызванной коронавирусом, так и из-за авантюрного повышения пенсионного возраста, которое вытолкнуло на рынок труда ненужную там избыточную рабочую силу. Поэтому пособие надо повышать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шеин уже высказался в поддержку инициативы Федерации независимых профсоюзов России о повышении пособия по безработице.

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