Нижний Новгород, , 13:03 — REGNUM По итогам 2019 года в Нижегородской области капитальный ремонт был проведен в 148 муниципальных образовательных организациях. На эти цели было направлено около 1 млрд рублей, заявил губернатор Глеб Никитин, отчитываясь перед депутатами регионального парламента о работе правительства за год.

Он напомнил, что 2018 году в области было введено в строй два детских сада, в 2019-м году — в 10 раз больше. Глава региона заверил, что к концу 2021 года проблема с обеспеченностью местами в ясельных группах детей до трёх лет будет полностью решена.

До настоящего момента уже построены четыре школы на 2150 мест, строятся еще восемь школ и корпусов в совокупности на 4 тыс. мест.

«Безусловно, бюджеты программ формировались задолго до возникновения угрозы пандемии коронавируса. Но инфраструктура для развития нашего подрастающего поколения — это не то, на чем можно экономить даже в таких сложных условиях. Все принятые обязательства будут выполнены в полном объеме», — заверил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно министр образования области Сергей Злобин рассказал о завершении строительства новой школы в Богородске. Школа №5 «Перспектива» в первом учебном году готова принять 625 детей. На территории учебного учреждения две баскетбольные и две волейбольные площадки, футбольный стадион, плоскостные и игровые сооружения. В школе два спортзала, каждый кабинет оснащен рабочим местом учителя и многоуровневыми досками, между классами зоны отдыха с цветниками, оборудован отдельный класс робототехники.

За последние два года в Нижегородском регионе начали работу девять школ на 6250 мест.

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