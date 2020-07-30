Нижний Новгород, , 12:53 — REGNUM По итогам семи месяцев текущего года жители Нижегородской области получили стимулирующие выплаты в соответствии с решениями правительства РФ на общую сумму 1,6 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, отчитываясь перед депутатами Законодательного собрания о работе правительства за год.

По словам главы области, выплаты были начислены более чем 7тыс. медицинским работникам и 4 тыс. волонтерам. При этом сотрудникам медучреждений, которым не положены федеральные выплаты за работу с COVID-пациентами, были назначены региональные надбавки. На эти цели из регионального бюджета было выделено 150 млн рублей

«Мы все понимаем, что риск, которому медики сегодня себя подвергают, сложно измерить деньгами. Тем не менее, стимулирующие выплаты — это крайне важно. Это благодарность, которую может выразить государство героям в белых халатах», — уверен губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Никитин говорил, что в регионе для лечения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией открыто и зарезервировано более 5,6 тыс. коек в 37 медицинских организациях, около 2,5 тыс. коек оснащены кислородом. Есть необходимый резерв аппаратов ИВЛ. Все эти показатели превышают установленные нормативы.