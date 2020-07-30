Москва, 30 июля 2020, 12:51 — REGNUM В РФ необходимо повысить пособие по безработице до прожиточного минимума. Об этом корреспонденту 30 июля заявил вице-президент конфедерации труда России, депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»), комментируя соответствующую инициативу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее социолог Борис Кагарлицкий заявил, что в настоящее время власти РФ колеблются между двумя вариантами — либо «социальные подачки», либо строгая экономия бюджетных средств.
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