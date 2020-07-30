Москва, , 12:51 — REGNUM В РФ необходимо повысить пособие по безработице до прожиточного минимума. Об этом корреспонденту 30 июля заявил вице-президент конфедерации труда России, депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»), комментируя соответствующую инициативу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«Зачем нужно пособие по безработице? Чтобы человек имел какие-то средства к существованию, — сказал Шеин. — И поэтому пособие по безработице не может быть ниже, чем прожиточный минимум. Тем более что пособие выплачивается человеку не всю жизнь, а на определенном отрезке времени. По этой причине и «Справедливая Россия», и лично я неоднократно вносили законопроекты, как раз предполагающие повышение минимального пособия до прожиточного минимума. Теперь ФНПР поддержала наши предшествующие инициативы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее социолог Борис Кагарлицкий заявил, что в настоящее время власти РФ колеблются между двумя вариантами — либо «социальные подачки», либо строгая экономия бюджетных средств.

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