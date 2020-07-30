Тбилиси, , 12:33 — REGNUM Консорциум развития Анаклии подал иск в арбитражный суд на правительство Грузии и обвиняет его в нарушении своих прав на проект строительства нового глубоководного порта в местечке Анаклия.

Об этом представители консорциума и его иностранные инвесторы заявили на пресс-конференции 30 июля.

По оценке члена наблюдательного совета консорциума Тэда Джонаса, провалу проекта Анаклии способствовал лидер правящей партии Грузии, олигарх Бидзина Иванишвили, интересы которого заложены в Потийском морском порту, и последние решения правительства относительно развития этого порта подтвердили такие предположения. По его же мнению, нынешнее правительство Грузии и лидер «Грузинской мечты» также «очень чувствительны к влиянию России».

Консорциум развития Анаклии и один из главных инвесторов проекта Боб Мейер подали два самостоятельных иска против правительства Грузии и требуют возмещения ущерба, размер которого, по их оценкам, превышает $1 млрд.

Как известно, правительство Грузии расторгло контракт с Консорциумом развития Анаклии, одним из учредителей которого был банкир Мамука Хазарадзе, после того, как консорциум нарушил все сроки привлечения иностранных инвестиций и представления финансовых гарантий для осуществления проекта. Мамука Хазарадзе увязал возбужденное против него дело об отмывании незаконных доходов с перспективой осуществления проекта Анаклии и заявил, что правительство выдумало это дело, чтобы помешать строительству в Грузии нового глубоководного порта, что, по его мнению, входило в интересы России.