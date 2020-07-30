Лондон, , 12:31 — REGNUM На предприятии британской марки Mini в Оксфорде был выпущен 11-тысячный экземпляр Mini Electric с начала продаж этого электрокара девять месяцев назад. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Три тысячи заказов на автомобиль на Mini Electric поступили из одной только Великобритании. Таким образом, Великобритания стала вторым по величине рынком электрифицированных Mini. По прогнозам компании, к 2021 году треть производственных моделей Mini будет электрическими.

Несмотря на то, что производственные показатели немного отличаются от количества выпускаемых Nissan Leaf (21 000 в 2018 году), 11 000 выпущенных Mini Electric — это хороший показатель для нового продукта.

Ранее стало известно, что в России подорожала базовая версия хэтчбека Mini One на 30 тыс. рублей. Теперь она стоит от 1 590 000 рублей.

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