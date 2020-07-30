Сеул, , 12:34 — REGNUM Не смотря на спад экспорта товаров из-за пандемии коронавируса в Южной Корее сохраняется профицит торгового баланса со странами, с которыми заключено соглашение о свободной торговле. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, в первой половине 2020 года профицит торгового баланса составил $19,9 млрд. Известно, что в торговле с другими странами, с которыми не заключено подобное соглашение, отмечен дефицит в размере $9,1 млрд.

В первом полугодии экспорт товаров из Южной Кореи составил $240,6 млрд, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отношении стран-партнеров по ЗСТ показатель сократился на 10,2%, до $177,9 млрд, в отношении других стран — на 14,3%, до $62,7 млрд.

С другой стороны, импорт товаров из стран-партнёров в Южную Корею по соглашению о свободной торговле сократился на 2,7%, до $158 млрд, из других стран — на 20%, до $71,8 млрд.

Общий объём импорта товаров в страну в первой половине года сократился на 9%, до $229,8 млрд.