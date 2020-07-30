Барнаул, , 12:25 — REGNUM Помимо увеличения минимального пособия по безработице, в России необходимо внедрить субсидирование заработных плат работодателям при увеличении числа рабочих мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.

Комментируя инициативу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) поднять минимальное пособие по безработице до регионального прожиточного минимума, соответствующего второму кварталу предыдущего года, а максимальное — до уровня средней зарплаты, она также отметила:

«Минимальный размер пособия нуждается в повышении. При этом параллельно государству необходимо обратить свое внимание и на такое решение, как субсидирование заработных плат работодателям при увеличении рабочих мест. Зачастую предприниматель имеет желание увеличить число трудящихся, но ограничен финансово. А если работник будет, например, обходиться ему не 30 тыс. руб. в месяц, а 15, то вероятность создания нового рабочего места значительно увеличится.

Такой способ бюджетных трат будет иметь широкий спектр позитивных эффектов. Здесь мы получаем вместо безработного человека — трудящегося. Работник наращивает квалификацию, стаж, имеет возможность брать кредит, лучше чувствует себя психологически и так далее, и, в конце концов, просто, является активной и полноценной частичкой социума. Работодатель получает результаты труда и увеличение разноплановых возможностей. Государство обретает экономическое оживление, снижение безработицы, увеличение налоговых сборов.

То есть, я сторонник увеличения пособия, но это решение должно оцениваться и приниматься в комплексе с другими вариантами поддержки граждан и экономики в целом. Избыточно высокие пособия по безработице способствуют росту теневой занятости с одновременным снижением белой и снижению трудовой активности».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее ФНПР направила письмо в адрес руководства Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в котором просит увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.

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