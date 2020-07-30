Москва, , 12:24 — REGNUM В сентябре 2020 года в связи с кульминацией подготовки к президентским выборам финансовые спекулянты могут предпринять скоординированные действия для того, чтобы обрушить мировые цены на нефть. Об этом 30 июля заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин на телеканале «Россия 24».

«Но давайте посмотрим чуть вперёд. В середине сентября Америка войдет в терминальную стадию подготовки к выборам, и для того, чтобы подсадить Байдена, финансовые спекулянты вполне могут завалить мировые финансовые рынки», — заявил Делягин.

Хеджирование цен на нефть не представляет собой чего-либо уникального — оно похоже на обычный механизм страхования, указал экономист.

«Нефть остаётся у владельцев. Есть частные компании, государственные компании — они добывают нефть, продают её как хотят. Государство говорит: если цена на нефть упадёт ниже определённого уровня, тогда это страховой случай и я получаю страховую выплату для компенсации выпадающих доходов в бюджет. Если цена выше — тогда я просто плачу за страховку, и всё», — пояснил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил проработать идею хеджирования цен на нефть для России.

Аналогичный механизм используется в Мексике. Там закупают пут-опционы на нефть, которые позволяют позже продать нефть по зафиксированной в контракте цене. Если фактические цена на нефть опускается ниже зафиксированной в контракте, мексиканское правительство получает прибыль от разницы между этими ценами, в противном случае — несёт убытки.