Москва, , 12:24 — REGNUM За первое полугодие 2020 года жители России потратили на приобретение новых автомобилей 997,4 млрд рублей. Об этом 30 июля сообщается на сайте агентства «Автостат».

Таким образом, за период с января по июнь текущего года на покупку новых авто российские автолюбители потратили на 16% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом средневзвешенная стоимость новых автомобилей в России выросла почти на 9% по сравнению с прошлогодними показателями, а вот емкость авторынка страны сократилась. За полгода продажи новых машин в России упали на 23%.

Стоит отметить, что свыше 90% объёма выручки с авто пришлось на машины заграничных брендов — 902,7 млрд рублей. А вот на покупку автомобилей российских брендов было затрачено 94,7 млрд рублей — чуть менее 10% от общей суммы выручки.

Напомним, согласно прогнозу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), который был обнародован в июля 2020 года, реализация машин в России в 2020 году может оказаться на 23,9% ниже уровня продаж 2019 года.

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