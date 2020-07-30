Москва, 30 июля 2020, 12:18 — REGNUM В настоящее время власти РФ колеблются между двумя вариантами — либо «социальные подачки», либо строгая экономия бюджетных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал инициативу ФНПР, предложившей увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что прожиточный минимум в РФ сильно занижен, как и многие другие важные социальные показатели.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин заявил, что инициатива Федерации независимых профсоюзов России об увеличении минимального размера пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе упирается в проблему об источниках выплат.
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