Москва, , 12:18 — REGNUM В настоящее время власти РФ колеблются между двумя вариантами — либо «социальные подачки», либо строгая экономия бюджетных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал инициативу ФНПР, предложившей увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.

«Правительство не заинтересовано давать населению больше денег, и едва ли оно с восторгом отнесется к инициативе ФНПР, — сказал Кагарлицкий. — Но, с другой стороны, власть сама колеблется между двумя вариантами: либо разного рода социальные подачки, либо экономия. Я бы не стал однозначно говорить, что власти отвергнут предложение ФНПР, но им не нравятся любые траты, потому что любой рубль, отданный населению, это рубль, который правящая элита разными способами не смогла присвоить. Зачем давать деньги людям, которые не являются частью своей тусовки? К этому сводится вся финансовая политика правительства России».

Кроме того, эксперт подчеркнул, что прожиточный минимум в РФ сильно занижен, как и многие другие важные социальные показатели.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин заявил, что инициатива Федерации независимых профсоюзов России об увеличении минимального размера пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе упирается в проблему об источниках выплат.

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