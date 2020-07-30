Хабаровск, , 12:14 — REGNUM В России в ближайшие годы планируется увеличить объёмы возводимого жилья. Об этом сегодня, в ходе совещания по реализации национальных проектов в Хабаровском крае заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

Строительство (сс) MichaelGaida

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«К 2024 году мы должны строить уже 100 млн кв. м жилья в целом по России. Это достаточно серьезный рывок», — подчеркнул федеральный министр.

Он уточнил, что по итогам 2020 года в стране будет построено до 80 млн кв. м жилья.

«Напомню, что в прошлом году у нас было 82 млн кв. м. В этом году мы планируем, что цифра будет от 75 до 80 млн кв. м», — сказал Якушев.

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К 2024 году этот показатель должен быть увеличен на 20%, подчеркнул министр.

Как сообщало иа, ранее заместитель министра строительства России Никита Стасишин заявлял, что показатель национального проекта «Жилье и городская среда» по вводу жилой недвижимости в строй к 2024 году может быть уменьшен со 120 млн кв. м до 100 млн кв. м.

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