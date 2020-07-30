Москва, , 11:59 — REGNUM Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс», входящее в состав госкорпорации «Росатом», объявило упрощённую закупку по предоставлению услуги «овердрафтный кредит» с лимитом 30 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Компания сообщила о проведении закупки 30 июля. Исполнителем выступит Сбербанк, который был выбран после оценки результатов запроса предложений. Стоимость контракта — до 1,98 млрд рублей и будет зависеть от итоговой суммы предоставленных средств. В проекте контракта ставка кредитования не сообщается.

Срок действия договора кредитования составит 12 месяцев. Уточняется, что на очередной период величина «лимита овердрафта определяется кредитором самостоятельно в размере 50% от совокупного среднемесячного объёма кредитовых оборотов по счету, а также счетам заемщика, открытым у кредитора и указанным в приложении №1 к договору».

Напомним, «Атомэнергопром» консолидирует под свои управлением гражданские активы атомной отрасли России. На сегодня компания занимается как добычей урана, так и строительством АЭС, выработкой электроэнергии.