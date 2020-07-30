Москва, 30 июля 2020, 11:59 — REGNUM Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс», входящее в состав госкорпорации «Росатом», объявило упрощённую закупку по предоставлению услуги «овердрафтный кредит» с лимитом 30 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.
Компания сообщила о проведении закупки 30 июля. Исполнителем выступит Сбербанк, который был выбран после оценки результатов запроса предложений. Стоимость контракта — до 1,98 млрд рублей и будет зависеть от итоговой суммы предоставленных средств. В проекте контракта ставка кредитования не сообщается.
Срок действия договора кредитования составит 12 месяцев. Уточняется, что на очередной период величина «лимита овердрафта определяется кредитором самостоятельно в размере 50% от совокупного среднемесячного объёма кредитовых оборотов по счету, а также счетам заемщика, открытым у кредитора и указанным в приложении №1 к договору».
Для справки: овердрафтное кредитование происходит через оплату платёжных документов при недостатке или отсутствие средств на счёте клиента.
Напомним, «Атомэнергопром» консолидирует под свои управлением гражданские активы атомной отрасли России. На сегодня компания занимается как добычей урана, так и строительством АЭС, выработкой электроэнергии.