Тула, , 11:53 — REGNUM Руководство завода китайского автопроизводителя Haval в Тульской области планирует в сентябре произвести запуск второй смены сборочных линий рамных внедорожников Haval H5 и H9. Об этом сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

В сообщении говорится, что в связи с увеличением объёма выпуска машин на заводе объявлен дополнительный набор более 250 сотрудников. Расширить штат планируется к середине августа нынешнего года.

Стоит отметить, что по итогам первого полугодия 2020 года на авторынке России были куплены 6663 модели Haval. Это на 91% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, Haval стал лидером по объему реализации машин среди китайских автопроизводителей в РФ.

Напомним, в марте текущего года автокомпания Haval объявила о планах инвестировать 17,75 млрд рублей в строительство собственного предприятия по производству моторов в Тульской области.

Напомним также, что в июле текущего года дилеры китайской компании Haval в Санкт-Петербурге начали продажи рамного внедорожника Haval H5. Это авто собирается на предприятии в Тульской области.

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