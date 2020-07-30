Барнаул, , 11:50 — REGNUM После двух засушливых месяцев в Алтайский край пришли проливные дожди. Поэтому местные аграрии вновь терпят бедствие. Как сообщают «Вести-Алтай», из-за непогоды в ряде территорий уборочная кампания приостановлена.

«Всё лето ждали — не было, а когда начали убирать, дожди пошли. И теперь вот стоим и выжидаем погоду», — поделился механизатор хозяйства Гукова Виктор Юдин.

Тем временем в Ключёвском районе надеются собрать урожай зерновых культур с 35 тысяч гектаров. Это в два раза меньше посеянного объёма.

Как уже сообщало ИА REGNUM, от засухи на Алтае пострадали 209 хозяйств в 30 районах. Общая площадь гибели посевов составила 155,7 тысячи гектаров.

Читайте ранее в этом сюжете: Подсчитан ущерб от засухи в Алтайском крае