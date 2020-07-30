30 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Галина Смирнова, , 11:35 — REGNUM Минфин РФ, по сути, признал провал пенсионной реформы, заявив о пополнении пенсионного фонда конфискованными денежными средствами, законность получения которых будет не доказана. Еще неизвестны параметры объемов средств, которые могут попасть под подозрение. Ожидание этих параметров не может не вызывать тревоги, так как есть опасения что любые накопления автоматически признают незаконно полученными доходами. Между тем, напугавший всех без исключения законопроект ведомства, позволит пополнить пенсионный фонд лишь отчасти. Таким образом, Минфин может заставить россиян запустить свои накопления так сказать в оборот: либо вытеснить их на фондовый рынок, время вступления в силу поправок вполне позволяет это сделать, хотя период, который подлежит проверке законности получения средств, неизвестен, либо дать возможность капиталу легализоваться, возможно, через самозанятость. При таком раскладе Минфин убьет двух зайцев: помимо легализации, гипотетически должно вырасти и число так называемых предпринимателей — самозанятых предпринимателей. Хотя легализация доходов через самозанятость тоже должна, по сути, вызвать массу вопросов, однако именно этот так сказать инструмент — сейчас может оказаться наиболее доступным на внутреннем рынке для данной цели. Быть может, Минфин и не ставит это самоцелью, но на деле может получиться именно так. И тогда Минфин сможет отчитаться перед главой государства, вот, мол, вы ставили цель увеличить число предпринимателей, мы увеличили их число, выработанный нами такой инструмент, как самозанятость, пользуется популярностью и налогов мы подсобрали, как и планировали до 99% в это самое непростое для экономики время. Косвенным подтверждением этого предположения может являться обращение общественной организации «Опора России» к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением провести совместное обсуждение с ФНС, Минтрудом и Рострудом решение вопроса о наложении штрафов контролирующими органами на компании за привлечение к работе самозанятых. Бизнесу это не нравится. О данном обращении на днях сообщало издание Ведомости: «В процессе проверок сотрудники контролирующих органов зачастую квалифицируют подобные отношения как трудовые, со всеми вытекающими последствиями (штраф, возложение обязанности оформить отношения должным образом). Законодательством не предусмотрены ограничения по количеству заказчиков у самозанятого лица и порядок расчета с ним». Дополнительно сообщается, что представители «Опоры России» считают, что вопросы к бизнесу могут возникать по жалобе самозанятого физлица, а не по инициативе контролирующих органов.

Что получает государство от самозанятости? Граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от своего дохода при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями. Плоха или хороша подобная схема работы бизнеса, и, предположим, легализации капитала? Легко загнать бизнес в ловушку, тяжелее вытащить его из нее — пусть легализуется на здоровье экономики, если, конечно, запустит эти деньги в экономику страны. А если ради создания видимости благополучия, причем видимость, как мы понимаем, будет носить временный ограниченный эффект, то легализация ради легализации принесет налогов, но особо не разгонит экономику.

Между тем, схема работы бизнеса с самозанятыми в условиях оттока мигрантов и необходимости сокращения издержек, будет всё больше пользоваться популярностью сама по себе, независимо от того, использует ли ее капитал для легализации. Тем более, что у крупного капитала есть масса инструментов для легализации, в том числе финансовых. Эта схема «работы» может стать популярной в принципе среди людей, имеющих какие-никакие накопления. Ну и выйти из серой зоны инициатива Минфина точно поспособствует. Так что, вероятнее всего, ведомство, соберет налогов больше по части самозанятых, а вот насколько это позволит пополнить пенсионный фонд, поможет экономике и повысит уровень благосостояния народа, большой вопрос.