Москва, , 11:29 — REGNUM Инициатива Федерации независимых профсоюзов России об увеличении минимального размера пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе упирается в проблему об источниках выплат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин.

Как пояснил Кудюкин, нынешние размеры пособия по безработице в РФ попросту унизительны. При этом стандартная позиция некоторых экономистов такая — слишком щедрые пособия по безработице не поощряют людей, потерявших работу, искать новую. Это, как полагает Кудюкин, не совсем верно, поскольку пособие в любом случае оказывается ниже, чем утраченная заработная плата.

«Мы сталкиваемся с такой интересной правовой коллизией. Предлагается брать прожиточный минимум региональный, а вот пособия выплачиваются из субсидий, которые идут в субъекты из федерального бюджета. Поскольку политика занятости — это переданные полномочия, поэтому с полномочиями ушли и бюджетные деньги. Но они рассчитываются из федеральных показателей. Поэтому здесь сразу встает вопрос об источниках выплат», — сказал эксперт.

Кроме того, он предположил, что правительство и работодатели будут возражать против инициативы ФНПР.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ФНПР призвала увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. Кроме того, предлагается, что, кроме минимальной выплаты безработным, следует определить размер максимальной выплаты — она должна соответствовать уровню средней зарплаты по региону.