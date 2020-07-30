Москва, , 11:42 — REGNUM Группа «Аэрофлот» намерена к 2026 году принять в воздушный флот 200 отечественных самолётов SSJ 100 и МС-21. Об этом говорится в годовом отчёте компании.

В документе указано, что воздушный флот должен состоять из примерно 520 самолётов, чтобы был достигнут целевой пассажиропоток.

По данным на конец 2019 года, у «Аэрофлота» насчитывается около 360 воздушных судов. Среди них 54 самолета SSJ 100, в конце 2021 года ожидаются поставки самолётов МС-21.

Как сообщало ИА REGNUM, ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный самолёт МС-21 разрабатывают корпорация «Иркут» и ОКБ Яковлева. Модификация МС-21−300 сможет принять на борт 211 пассажиров.

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