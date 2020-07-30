Москва, , 11:15 — REGNUM Центральный банк России сегодня, 30 июля, продал на внутреннем рынке валюту на сумму 5,8 млрд рублей. Об этом говорится на сайте регулятора.

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Операции проводятся в рамках реализации механизма бюджетного правила для поддержки курса рубля.

Добавим, что днём ранее (29 июля) в рамках мер по снижению волатильности на рынке было продано валюты на сумму 5,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 марта 2020 года объем продажи валюты ЦБ РФ на внутреннем рынке достиг 1 трлн 63,2 млрд рублей.

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